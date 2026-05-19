«الطوارئ والأزمات- أبوظبي»: تطوير منظومة متقدمة لإدارة المخاطر

يشارك مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»؛ بهدف استعراض أحدث الحلول والمنصات الذكية الداعمة لمنظومة الجاهزية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية المتخصّصة في مجالات إدارة المخاطر. وفي هذا السياق، أكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن مشاركة المركز في «آيسنار 2026» تعكس توجه الإمارة نحو تطوير منظومة متقدمة لإدارة المخاطر المختلفة ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي والتقنيات الذكية، وتواكب تحولات طبيعة المخاطر والتحديات.