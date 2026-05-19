الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جلسة للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي في الفجيرة

جمال الكعبي متحدثاً خلال الجلسة (من المصدر)
20 مايو 2026 02:41

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة حوارية في الفجيرة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، التي تنظمها الهيئة في كل مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى، وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات.
وأشاد الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة، خلال الجلسة، بمستوى الوعي المتقدم، ومدى تجاوب الحضور والجمهور وصناع المحتوى في دولة الإمارات مع معايير المحتوى الإعلامي التي تم تصميمها وتطويرها بالتشاور والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإشراك الأطراف في تعزيز مقومات البيئة الإعلامية المبدعة والمسؤولة والموثوقة التي توفرها دولة الإمارات. وأكد أن الأثر الإيجابي والنوعي على المشهد الإعلامي والإبداعي في دولة الإمارات يبدو جلياً وينمو ويتوسع باستمرار بفضل تطبيق وسائل الإعلام والمنصات ورواد صناعة الإعلام والمحتوى للمعايير، معرباً عن ثقته في تحقيق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 مزيداً من التعاون والمشاركة الفاعلة في هذا المسار المتطلع نحو المستقبل.
وقال: «هذه خطوة مرحلية أولى ستتبعها خطوات عديدة ومتنوعة تواكب نمو المشهد الإعلامي والإبداعي في الدولة وتطور أدواته وتقنياته وفرصه الواعدة. وسوف تستكمل الهيئة العمل والتعاون والتنسيق والشراكة مع الإعلاميين وصناع المحتوى والأثر لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المبادرات كونهم سفراء للمنظومة الإعلامية الحيوية الجاذبة في دولة الإمارات».
كما نوه بدور المكاتب الإعلامية في كافة إمارات الدولة في إنجاح الحملة وإيصال رسالتها الهادفة التي ينعكس أثرها الإيجابي على مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى عبر تمكين الإبداع، وإبراز القيم الإماراتية في آن.
من جانبه، أكد جمال آدم، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن هذه الجلسة المتخصصة التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام، تجسد توجهاً وطنياً نوعياً نحو ترسيخ منظومة إعلامية أكثر وعياً ومسؤولية، وتعكس الحرص على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي محلياً وعالمياً، من خلال تعزيز الفهم العميق لمعايير المحتوى الإعلامي وضوابطه المهنية والأخلاقية.

وعي وقدرات
تعزز الحملة الوطنية التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع المكاتب الإعلامية والجهات المعنية في كافة إمارات الدولة، وعي وقدرات وإمكانات وفرص صناع المحتوى والإعلاميين والمؤثرين عبر وضع إطار تنظيمي واضح يحفز الابتكار، والاستفادة من أحدث التقنيات، ويجذب الاستثمارات ويكفل إنتاج محتوى مسؤول.

أخبار ذات صلة
مسؤولون في الفجيرة: القيادة الرشيدة تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات
في أبوظبي ودبي والفجيرة.. افتتاح 3 محطات رئيسية لقطار الركاب العام الجاري
الهيئة الوطنية للإعلام
المحتوى الإعلامي
الإعلام
الفجيرة
آخر الأخبار
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
20 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
20 مايو 2026
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية
20 مايو 2026
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
الأخبار العالمية
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
20 مايو 2026
وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال المؤتمر (وكالات)
الأخبار العالمية
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
20 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©