جلسة للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)



نظمت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة حوارية في الفجيرة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، التي تنظمها الهيئة في كل مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى، وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات.

وأشاد الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة، خلال الجلسة، بمستوى الوعي المتقدم، ومدى تجاوب الحضور والجمهور وصناع المحتوى في دولة الإمارات مع معايير المحتوى الإعلامي التي تم تصميمها وتطويرها بالتشاور والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإشراك الأطراف في تعزيز مقومات البيئة الإعلامية المبدعة والمسؤولة والموثوقة التي توفرها دولة الإمارات. وأكد أن الأثر الإيجابي والنوعي على المشهد الإعلامي والإبداعي في دولة الإمارات يبدو جلياً وينمو ويتوسع باستمرار بفضل تطبيق وسائل الإعلام والمنصات ورواد صناعة الإعلام والمحتوى للمعايير، معرباً عن ثقته في تحقيق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 مزيداً من التعاون والمشاركة الفاعلة في هذا المسار المتطلع نحو المستقبل.

وقال: «هذه خطوة مرحلية أولى ستتبعها خطوات عديدة ومتنوعة تواكب نمو المشهد الإعلامي والإبداعي في الدولة وتطور أدواته وتقنياته وفرصه الواعدة. وسوف تستكمل الهيئة العمل والتعاون والتنسيق والشراكة مع الإعلاميين وصناع المحتوى والأثر لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المبادرات كونهم سفراء للمنظومة الإعلامية الحيوية الجاذبة في دولة الإمارات».

كما نوه بدور المكاتب الإعلامية في كافة إمارات الدولة في إنجاح الحملة وإيصال رسالتها الهادفة التي ينعكس أثرها الإيجابي على مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى عبر تمكين الإبداع، وإبراز القيم الإماراتية في آن.

من جانبه، أكد جمال آدم، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن هذه الجلسة المتخصصة التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام، تجسد توجهاً وطنياً نوعياً نحو ترسيخ منظومة إعلامية أكثر وعياً ومسؤولية، وتعكس الحرص على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي محلياً وعالمياً، من خلال تعزيز الفهم العميق لمعايير المحتوى الإعلامي وضوابطه المهنية والأخلاقية.



وعي وقدرات

تعزز الحملة الوطنية التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع المكاتب الإعلامية والجهات المعنية في كافة إمارات الدولة، وعي وقدرات وإمكانات وفرص صناع المحتوى والإعلاميين والمؤثرين عبر وضع إطار تنظيمي واضح يحفز الابتكار، والاستفادة من أحدث التقنيات، ويجذب الاستثمارات ويكفل إنتاج محتوى مسؤول.