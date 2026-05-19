الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الاتحاد النسائي» يبحث آفاق التعاون مع وزيرة تمكين المرأة الصربية

تاتيانا ماتسورا ونورة السويدي خلال اللقاء (وام)
20 مايو 2026 02:41

أبوظبي (وام) 

استقبل الاتحاد النسائي العام، معالي تاتيانا ماتسورا، الوزيرة الصربية المكلفة بشؤون تمكين المرأة والعنف الأسري التي كانت في استقبالها نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد. واستهدفت الزيارة فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون في المجالات المتعلقة بالنهوض بالمرأة وحمايتها. استعرض اللقاء إنجازات المرأة الإماراتية، التي تحققت بفضل رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. واطلعت الوزيرة والوفد المرافق لها على حزمة المبادرات الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد. 
وقامت الوزيرة بجولة تعريفية شملت: «قاعة الجوهرة»؛ للاطلاع على التكريمات والأوسمة الدولية التي نالتها «أم الإمارات» تقديراً لعطائها الإنساني ودعمها المستمر للمرأة عالمياً، والمعرض الدائم للحِرف التراثية، والخيمة التقليدية.

