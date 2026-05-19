الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي للإعلام» يرسم ملامح مستقبل القطاع

جانب من الخلوة الإعلامية التي نظمها مجلس دبي للإعلام أمس (وام)
20 مايو 2026 02:42

دبي (الاتحاد) 

نظّم مجلس دبي للإعلام خلوة إعلامية، أمس «الثلاثاء»، بمشاركة نخبة من أبرز القيادات وصنّاع القرار في قطاعات الإعلان والتسويق، والسينما، والألعاب الإلكترونية، والإعلام الرقمي؛ بهدف بحث ملامح المرحلة المقبلة لنمو القطاع، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.
وأتاحت الخلوة منصة جمعت أكثر من 100 من القيادات التنفيذية وصنّاع القرار في القطاع الإعلامي، تمثل شركاتهم نحو 13 مليار دولار من الأنشطة الاقتصادية المحلية، لتبادل الأفكار، واستكشاف الفرص الناشئة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المنظومة الإعلامية في دبي. وشملت قائمة الشركات المشاركة كلاً من: «أمازون»، و«يانغو»، و«تويتش»، و«إكسولا»، و«أكشن فيلمز»، و«بوم تاون»، و«إيبيك فيلمز»، و«بليك ستوديوز».

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ قطاع الإعلام بوصفه ركيزة استراتيجية للتنمية وشريكاً أساسياً في صناعة المستقبل. واليوم، وفي وقت يشهد فيه قطاع الإعلام العالمي تحولات سريعة، نحرص على أن تواصل دبي ترسيخ مكانتها في صدارة هذا المشهد المتطور من خلال بناء واحدة من أكثر المنظومات الإعلامية حيوية وتنافسية على مستوى العالم».

أخبار ذات صلة
في أبوظبي ودبي والفجيرة.. افتتاح 3 محطات رئيسية لقطار الركاب العام الجاري
دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية

وأضاف سموه: «هدفنا بناء واحدة من أكثر الصناعات الإعلامية جاهزية للمستقبل على مستوى العالم، مدفوعة بالابتكار والمواهب والشراكات القوية بين القطاعين الحكومي والخاص. وتنعكس هذه الرؤية في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، عبر توفير بيئة تمكّن المواهب، وتستقطب الاستثمارات، وتسرّع الابتكار، وتتيح للكفاءات الإبداعية فرص النمو والازدهار. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، وحواراً مستمراً بين مختلف مكونات القطاع، إلى جانب القدرة على التكيُّف مع التحولات والفرص العالمية الناشئة».
وخلال الخلوة، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مبادرة جديدة لدعم القطاع الإعلامي، وقالت: «قبل نهاية العام الجاري، سنطلق منصة جديدة لقطاع الإعلام، يتم من خلالها توحيد الخدمات والتصاريح والإجراءات ضمن منظومة متكاملة وسلسة، صُممت لتسهيل وتسريع العمليات، وتعزيز كفاءة ممارسة الأعمال، ودعم نمو الشركات العاملة في دبي».
وتابعت معاليها: «ما يميز مجتمع الإعلام في دبي ليس فقط نجاحه، بل أيضاً تحليه بالمسؤولية واستعداده للمساهمة خلال الأوقات الصعبة. ومع استمرارنا في تطوير هذا القطاع، نواصل التركيز على بناء بيئة تدعم تسريع وتيرة الإبداع، وتحفّز النمو، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الجيل المقبل من شركات الإعلام وصنّاع المحتوى».
من جانبها، قالت نهال يوسف بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: «أتاحت الخلوة مساحة لحوار بنّاء حول الفرص والتحديات التي تعيد تشكيل القطاع الإعلامي اليوم. وفي مختلف القطاعات، من الإعلام الرقمي والألعاب الإلكترونية إلى السينما والإعلان، أصبحت أهمية تبادل الأفكار والعمل التشاركي أكثر حضوراً من أي وقت مضى». وأضافت: «أكدت النقاشات أن بناء قطاع إعلامي أكثر مرونة يعتمد على التعاون الوثيق والتواصل المستمر مع مختلف شركاء القطاع، بما يضمن أن تنطلق المبادرات المستقبلية من واقع احتياجات القطاع، مع فتح المجال أمام مزيد من الابتكار والاستثمار والفرص الجديدة».

توصيات 
سيعمل مجلس دبي للإعلام على توثيق الأفكار والتوصيات التي خرجت بها الخلوة ضمن تقرير استراتيجي متكامل سيتم الإعلان عنه قريباً، بما يدعم مبادرات المجلس المستقبلية وتطوير السياسات المرتبطة بالقطاع. كما سيتم تقييم عدد من المقترحات القابلة للتطبيق بالتعاون مع شركاء القطاع، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مرونة القطاع الإعلامي وتنافسيته ودعم نموه المستدام».
وتأتي الخلوة ضمن برنامج أوسع من المبادرات ومنصات التواصل مع شركاء القطاع التي يعمل مجلس دبي للإعلام على تطويرها؛ بهدف تعزيز التعاون مع مختلف مكونات القطاع، وترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز الإعلامية العالمية.

أحمد بن محمد بن راشد
الإعلام
أحمد بن محمد
مجلس دبي للإعلام
دبي
آخر الأخبار
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
20 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
20 مايو 2026
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية
20 مايو 2026
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
الأخبار العالمية
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
20 مايو 2026
وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال المؤتمر (وكالات)
الأخبار العالمية
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
20 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©