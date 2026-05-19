تعاون وتنسيق مؤسسي بين «الوطنية لحقوق الإنسان» ووزارة العدل

أبوظبي (الاتحاد)



زار الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة العدل، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتفعيل قنوات التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور سالم سهيل النيادي بمعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الإطار التشريعي لدولة الإمارات والتزاماتها الدولية.

وأكد الجانبان أهمية الشراكة الفاعلة بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المنظومة الوطنية الحقوقية.