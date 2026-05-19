الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قيادات موارد عجمان»: توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي

أحمد بن حميد يترأس اجتماع مجلس قيادات الدائرة (وام)
20 مايو 2026 02:43

عجمان (وام)

ناقش اجتماع مجلس قيادات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، مستجدات الأداء الاستراتيجي، واستعرض عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية، التي تدعم توجهات حكومة عجمان نحو تنمية وتمكين رأس المال البشري، لتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
حضر الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الجهات الحكومية، راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، المدير العام للدائرة، ومديرو الوحدات التنظيمية. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، يمثّل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق رؤية الإمارة وتطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية تبنّي نماذج عمل حديثة تقوم على الكفاءة والجاهزية والابتكار، لتعزيز تنافسية الجهات الحكومية وتقديم خدمات نوعية ومبتكرة. وقال: تمضي حكومة عجمان بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة حكومية مرنة ومتكاملة وجاهزة للمستقبل، عبر الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات العمل الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

أخبار ذات صلة
عمار بن حميد: بناء بيئات داعمة للمواهب وتنمية القدرات
انطلاق مؤتمر الابتكار التشريعي والذكاء الاصطناعي في عجمان
الموارد البشرية
الذكاء الاصطناعي
عجمان
آخر الأخبار
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
20 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
20 مايو 2026
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية
20 مايو 2026
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
الأخبار العالمية
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
20 مايو 2026
وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال المؤتمر (وكالات)
الأخبار العالمية
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
20 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©