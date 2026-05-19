«قيادات موارد عجمان»: توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي

ناقش اجتماع مجلس قيادات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، مستجدات الأداء الاستراتيجي، واستعرض عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية، التي تدعم توجهات حكومة عجمان نحو تنمية وتمكين رأس المال البشري، لتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

حضر الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الجهات الحكومية، راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، المدير العام للدائرة، ومديرو الوحدات التنظيمية. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، يمثّل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق رؤية الإمارة وتطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية تبنّي نماذج عمل حديثة تقوم على الكفاءة والجاهزية والابتكار، لتعزيز تنافسية الجهات الحكومية وتقديم خدمات نوعية ومبتكرة. وقال: تمضي حكومة عجمان بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة حكومية مرنة ومتكاملة وجاهزة للمستقبل، عبر الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات العمل الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية.