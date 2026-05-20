"الأعمال الخيرية العالمية" توزع طروداً غذائية وكوبونات على الأسر المتعففة بقيمة 3 ملايين درهم

20 مايو 2026 10:57

وزعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، طروداً غذائية وكوبونات شرائية على الأسر المتعففة داخل الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال الفرح على الأسر المستفيدة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي امتداداً لبرامجها الإنسانية والتنموية التي تنفذها سنوياً داخل الدولة، بهدف دعم الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها وتعزيز قيم التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، إن مشاريع الهيئة داخل الدولة تحظى بأولوية رئيسية، لما تمثله من دور مهم في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم العطاء التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأضاف أن الهيئة تحرص مع حلول العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك على تنفيذ حزمة من المبادرات التي تستهدف الأسر المتعففة، مشيراً إلى أن حملة الأضحى لهذا العام تتضمن عدداً من المشاريع المهمة، من بينها توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة داخل الدولة، وتنفيذ مبادرات إفطار الصائمين في يوم عرفة وفوالة العيد، إلى جانب برامج أخرى تهدف إلى مشاركة الأسر فرحة العيد وتوفير أجواء من السعادة والاستقرار لها.

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق خطط ميدانية منظمة لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بالتعاون مع الجهات المختصة والشركاء الداعمين، بما يحقق الأثر المنشود ويعزز استدامة العمل الخيري.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في إطلاق وتنفيذ المبادرات على مدار العام، انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى خدمة الإنسان وصون كرامته وتلبية احتياجاته الأساسية، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذه المشاريع هي إسعاد المحتاجين وتجسيد قيم التراحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

 

 

