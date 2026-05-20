الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مواطنون يشيدون بتوجيه رئيس الدولة باعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي

مواطنون يشيدون بتوجيه رئيس الدولة باعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي
20 مايو 2026 11:25

أشاد عدد من مواطني إمارة الشارقة بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. وقالت آمنة كرم، مدير سابق في مستشفى الكويتي بالشارقة، إن قرار التأمين الصحي الشامل لمواطني الدولة يعتبر من القرارات ذات الأثر الإيجابي سواء على مستوي الخدمات الصحية المقدمة في جميع القطاعات الصحية أو على متلقي هذه الخدمات وهو المواطن، لافتة إلى أن هذا القرار سيتيح للمواطن خيارات متعددة لتلقي العلاج الأفضل، وسيرفع من سقف التنافسية في مستويات الخدمات الصحية المقدمة من جانب القطاعات الصحية الخاصة، معربة عن أملها في تشديد الرقابة على رسوم الخدمات المقدمة من القطاع الصحي الخاص. وأضافت أن القرار أدخل الفرح على جميع مواطني الدولة حيث سيتم تطبيقه بشكل شمولي مدروس من جميع الجوانب، ما من شأنه تقديم حلول لكثير من التحديات في مجال الخدمات الصحية، معربة عن فخرها بقيادة دولة الإمارات الرشيدة التي تضع المواطن الإماراتي في جل اهتمامها. من جانبها وجّهت الدكتورة منى عبدالعزيز كشواني، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة الكريمة، مشيرة إلى أنها كطبيبة وأم ترى أن مستوى الخدمات الصحية في القطاع الخاص بالدولة أصبح متقدماً جداً من خلال خبرات الأطباء الكبيرة، لافتة إلى أنّه بهذا القرار سيكون الإقبال من مواطني الدولة على المستشفيات والمراكز الخاصة أكبر وبحرية أكثر، مما يسهم في دعم القطاع الطبي الخاص وتطويره بشكل أكبر. وأشارت الدكتورة كشواني إلى أن مستوى الخدمات الصحية في دولة الإمارات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، يُعد من أعلى المستويات، وهناك تنافس إيجابي يستقطب نخبة من الجراحين والخبرات الطبية من مختلف أنحاء العالم، بفضل توفّر أحدث الأجهزة التشخيصية والطبية المستخدمة في العمليات الجراحية، إضافة إلى خدمات التأهيل والعلاج ما بعد العمليات وقريباً لن يحتاج المريض أو المريضة إلى السفر للخارج للعلاج أو السياحة العلاجية، فجميع مقومات العلاج والسياحة الطبية أصبحت متوفرة داخل الدولة وفق أعلى المعايير العالمية وبدون تكلفة على المواطن. وأضاف أن هذه الخطوة ستكون حافزاً كبيراً للأطباء للعمل والتطوير في المشاريع الطبية الخاصة، لما تعكسه من ثقة كبيرة بالمؤسسات الطبية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع. من ناحيتها قالت الدكتورة إيمان راشد ديماس السويدي، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي يعكس مدى تفهّم قيادتنا الرشيدة لاحتياجات المواطن وحرصها المستمر على تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية. وأوضحت أنها كونها طبيبة تدرك أهمية التأمين الصحي للمواطنين لمختلف الفئات العمرية لما يمثله من استقرار نفسي وطمأنينة وضمان لتوفير الرعاية الصحية وجودة في تقديم العلاج لمختلف الحالات على مستوى إمارات الدولة بمستويات متساوية ومتقدمة لجميع موطني الدولة، معربة عن فخرها بوطنها الإمارات الذي خلق دافع أكبر للعطاء وخدمة المجتمع في ظل القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان وصحته في مقدمة أولوياتها. من جانبها قالت بدرية آل علي، إن إنشاء منظومة التأمين الصحي على مستوى الدولة سيعمل على تقديم مستويات عالية وجودة في العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة ما يعود بالنفع على المواطن الإماراتي، مشيرة إلى أن هذا القرار أثلج صدور جميع مواطني الدولة الذي كانوا ينتظرونه بشغف لما له من تأثيرات إيجابية على نفوسهم.

أخبار ذات صلة
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
المواطنون
آخر الأخبار
«الأولمبية الدولية» تختار عمر المرزوقي ضمن دفعة «القدوات الرياضية» بأولمبياد داكار
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تختار عمر المرزوقي ضمن دفعة «القدوات الرياضية» بأولمبياد داكار
اليوم 12:15
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
علوم الدار
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
اليوم 12:12
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاطلاع على إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» في منطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاطلاع على إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» في منطقة العين
اليوم 12:07
عمرو سعد.. كوميديان «من أول وجديد»
الترفيه
عمرو سعد.. كوميديان «من أول وجديد»
اليوم 12:03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
علوم الدار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©