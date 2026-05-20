هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاطلاع على إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» في منطقة العين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، برئاسة معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس الدائرة. حيث اطّلع سموّه على أبرز إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» التابع للدائرة في منطقة العين، وجهوده الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل، من خلال توسيع نطاق الفرص الوظيفية، التي يوفّرها المركز عبر شراكاته الاستراتيجية في المنطقة. واستعرض سموّه، خلال اللقاء، التقدّم المُحرَز خلال الفترة التي تلت انعقاد ملتقى «تمكين المواهب الوطنية في العين» في أكتوبر 2025، حيث جرى التأكيد على مواصلة الالتزام بتأهيل وتمكين المواطنين، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم وتلبّي طموحاتهم، بما يعزّز شمولية الفرص الوظيفية ويلبّي متطلبات سوق العمل وتطلّعات الشباب والشابات المواطنين بمنطقة العين. كما اطّلع سموّه على أبرز مراحل تطوّر البرامج الرئيسية للتوظيف وتمكين الكفاءات، بما يعزّز نهجاً متكاملاً يهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها للفرص الوظيفية المستقبلية، مشيداً بالجهود التي تبذلها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي و«مركز مواهب» في هذه المجالات، ومؤكِّداً أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى تطوير وصقل مهارات المواطنين في منطقة العين، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية وتلبية متطلباته المتسارعة. ونوّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى أن التوطين يُشكِّل أولوية استراتيجية ضمن توجّهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما له من دور محوري في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وتمكينها من تلبية متطلباته المتنامية، بما يدعم بناء منظومة اقتصادية وطنية قائمة على المعرفة والابتكار. كما أشار سموّه، خلال اللقاء، إلى أن أولويات تأهيل وتمكين المواطنين يجب أن تُوجَّه نحو تنمية المهارات والكفاءات التي يتطلّبها سوق العمل، لاسِيَّما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والابتكار، بما يواكب التحوّلات المتسارعة في مختلف القطاعات، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل، ويدعم تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي في جميع القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية والاستراتيجية. وفي إطار توسيع نطاق الوصول وتعزيز المشاركة المجتمعية، أوضح الوفد أنه تم تنظيم 14 يوماً مفتوحاً على مستوى منطقة العين، شملت فعاليات متنوّعة في مناطق متعددة، من بينها الشويب والقوع، ما أسهم بشكل كبير في تقوية قنوات التواصل مع الكفاءات الوطنية، وتسهيل إجراءات استقطابها للفرص الوظيفية في مختلف القطاعات المستهدفة. يُذكر أن «مركز مواهب» يواصل جهوده لتوسيع نطاق خططه ومبادراته، حيث تجري الاستعدادات حالياً لعقد النسخة الثانية من ملتقى «تمكين المواهب الوطنية في العين» خلال الربع الأخير من العام الجاري، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين في منطقة العين وتلبية تطلّعاتهم الوظيفية. وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن ملتقى «تمكين المواهب الوطنية في العين» في نسخته لعام 2025 شكَّل انطلاقة نوعية لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، حيث شهد توقيع 17 مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ممثلة بـ«مركز مواهب»، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في قطاعات حيوية تشمل القطاع المصرفي والتمويل والتعليم والتقنيات الناشئة وخدمة المتعاملين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصّصة، دعماً للتوظيف المستدام وللشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في منطقة العين. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي و«مركز مواهب».