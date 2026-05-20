الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات الوطنية

20 مايو 2026 12:34

ثمّنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة، والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، وإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.

وأكدت سموها، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه التوجيهات تجسّد النهج الإنساني والحضاري، الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإنسان باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها.

وقالت سموها إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل ترسيخ نموذج تنموي متقدم يضع صحة الإنسان وكرامته وأمنه الصحي في مقدمة الأولويات الوطنية، من خلال بناء منظومة صحية متكاملة ترتكز على الكفاءة والابتكار والاستدامة، وتواكب أفضل المعايير العالمية.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن توفير خدمات صحية متقدمة وشاملة للمواطنين يعكس رؤية مستقبلية راسخة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وضمان مستقبل أكثر صحة وجودة للأجيال القادمة.

وأكدت سموها أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تطوير قطاع صحي أكثر جاهزية ومرونة واستدامة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على الاستثمار في الإنسان وتعزيز رفاهيته في مختلف مراحل الحياة.

«أكسيون ديفلوبمنت» تطوّر بنية تحتية متقدمة لسلسلة التبريد في «أبوظبي للأغذية»
«أكسيون ديفلوبمنت» تطوّر بنية تحتية متقدمة لسلسلة التبريد في «أبوظبي للأغذية»
رزان جمال.. حضور عالمي في The Sandman
رزان جمال.. حضور عالمي في The Sandman
نافذة الفوز المحور الرئيسي.. تعرف على مخطط أرسنال لاستعادة البريميرليج
نافذة الفوز المحور الرئيسي.. تعرف على مخطط أرسنال لاستعادة البريميرليج
«بلاسي» تهدي الإمارات للدراجات لقب «دورانجو الإسباني»
«بلاسي» تهدي الإمارات للدراجات لقب «دورانجو الإسباني»
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك
