عدد اليوم
"قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح خلال عيد الأضحى

20 مايو 2026 13:42

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، البرنامج الزمني للتواصل المرئي بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وعائلاتهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تماشياً مع جهودها المستمرة لتعزيز الأواصر الأسرية وترسيخ القيم الإنسانية عبر توفير بيئة إصلاحية تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للنزلاء، ودعماً لاتصالهم الفعال بمحيطهم الأسري كجزء أساسي ضمن منظومة إعادة التأهيل.

 

وتم تحديد الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو وحتى الجمعة 29 مايو 2026، موعداً لإجراء الجلسات الرقمية، على أن تكون من الساعة 3:00 عصراً وحتى الساعة 5:00 مساءً، مع تخصيص الفترة الصباحية من يوم الجمعة لتواصل النزيلات مع ذويهن من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً.

 

وتُنفذ الجلسات عبر تطبيق "نافذتي" الذكي، الذي يتيح للنزلاء التواصل مع أسرهم عن بُعد من خلال المراكز المخصصة والمزودة بأحدث الوسائل التقنية، بما يضمن سهولة الإجراءات وانسيابية الخدمة.

 

ووفرت دائرة القضاء إمكانية حجز المواعيد إلكترونياً عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عن طريق الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، على أن يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بالموافقة تتضمن الموعد المحدد والمركز المخصص لإجراء الاتصال المرئي.

المصدر: وام
