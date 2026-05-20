الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»

رئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»
20 مايو 2026 15:23

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة «دوري أدنوك للمحترفين 2025 2026» للمرة الـ15 في تاريخه.. إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم.
وهنّأ سموّه خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة. وحث سموه اللاعبين على مواصلة التميز وتعزيز الإنجازات مؤكداً أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة، يمثل محوراً مهماً ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: مبادرة «عهد ووعد» تعبير وطني صادق عن الوفاء والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

 من جانبهم أعرب وفد النادي عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقطاع الرياضة والشباب في الدولة مما كان له كبير الأثر في تطوير الرياضة الإماراتية. والتقطت لسموه مع اللاعبين ومسؤولي النادي الصور التذكارية. حضر المجلس..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
نادي العين
آخر الأخبار
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
الرياضة
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
اليوم 17:15
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
علوم الدار
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
اليوم 17:14
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
اليوم 17:06
فالديس دومبروفسكيس خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في باريس (وكالات)
الأخبار العالمية
قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا الشهر المقبل
اليوم 16:47
«مرافئ الفجيرة» تبرم 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي
اقتصاد
«مرافئ الفجيرة» تبرم 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي
اليوم 16:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©