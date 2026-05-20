الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 230 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 230 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك
20 مايو 2026 15:35

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالإفراج عن 230 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لما أثبتوا من حُسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.


وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.
وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في هذه الأيام المباركة والسعيدة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك
"قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح خلال عيد الأضحى

من جهته رفع سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان - بهذه المناسبة - أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح النزلاء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.. مؤكداً أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.

 

المصدر: وام
حاكم عجمان
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
الرياضة
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
اليوم 17:15
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
علوم الدار
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
اليوم 17:14
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
اليوم 17:06
فالديس دومبروفسكيس خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في باريس (وكالات)
الأخبار العالمية
قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا الشهر المقبل
اليوم 16:47
«مرافئ الفجيرة» تبرم 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي
اقتصاد
«مرافئ الفجيرة» تبرم 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي
اليوم 16:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©