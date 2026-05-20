عدد اليوم
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»

20 مايو 2026 17:14

زار معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين جناح الحرس الوطني المشارك في معرض الأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.

واطلع معاليه خلال الزيارة على أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الذكية التي يستعرضها الحرس الوطني في مجالات الأمن والاستجابة للطوارئ، إلى جانب الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة الداعمة للجاهزية العملياتية وتعزيز منظومة الأمن الوطني.

كما استمع معاليه إلى شرح حول أبرز المبادرات والتطبيقات التقنية التي تسهم في تطوير القدرات العملياتية ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب أحدث المستجدات والابتكارات في المجالات الأمنية.

المصدر: وام
