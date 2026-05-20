خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات الدورة الـ17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

20 مايو 2026 17:50

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، جانباً من فعاليات الدورة السابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي يُنظِّمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في مركز «أدنيك» أبوظبي، حتى 20 مايو الجاري.

واطّلع سموّه، خلال جولة قام بها في الأجنحة المشاركة، على أبرز المشاريع والابتكارات والمهارات التقنية والمهنية التي يستعرضها الطلبة المشاركون من مختلف إمارات الدولة، كما استمع إلى شرح مفصَّل عن عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير المهارات الوطنية وتأهيل الكفاءات الإماراتية الشابة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية للقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بمستوى المشاريع والابتكارات التي يُقدِّمها المشاركون، وما تعكسه من قدرات وطنية واعدة وطموحات تُرسِّخ ثقافة التميز والإبداع، وتعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات التقنية والمهنية على المستوى العالمي.

وقال سموّه إن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم بالمعارف والخبرات المتقدمة يُشكِّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة اقتصادية تنافسية قائمة على المعرفة والابتكار ودمج أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي؛ ومعالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومعالي محمد تاج الدين القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة الدكتور مبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وتُعد «مهارات الإمارات» إحدى أكبر المنصات لتنمية مهارات الشباب على مستوى الدولة منذ انطلاقها في عام 2006، حيث تحتفي هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسها، بعد إسهامات امتدت على مدى عقدَين في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني.

ويضم الحدث في دورته لهذا العام 37 مهارة تقنية ومهنية، بمشاركة أكثر من 150 خبيراً ومتخصصاً لتقييم المنافسات وتحكيمها، حيث يتنافس 502 من الطلاب والطالبات من جميع إمارات الدولة، يُمثِّلون الجيل القادم من أصحاب المهارات والكفاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتهدف إلى تطوير منظومة شاملة ومتكاملة للمهارات والكفاءات الوطنية، تعزيزاً لدور الشباب في دفع عجلة المسيرة التنموية في الدولة، من خلال إكسابهم المهارات النوعية والخبرات اللازمة لسوق العمل، لاسيَّما في مجالات توظيف ودمج أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية.

المصدر: وام
