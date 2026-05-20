محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حضرنا اليوم وأخي منصور بن زايد وسيف بن زايد الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic Ai.. أكثر من 400 مسؤول يشاركون في تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى ذكاء اصطناعي وتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة بأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في هذا التحول».

وأضاف سموه في منشور آخر: «وأطلقنا خلال الخلوة الدفعة الأولى من مساعدي الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات والضرائب وسعادة المتعاملين والدعم التقني.. كما خرجنا دفعة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي الاتحادي.. ما سنطوره اليوم تحت قيادة وإشراف الشيخ منصور بن زايد وفرق العمل الوطنية ليس مشروعاً حكومياً فقط.. بل نموذج سيُلهم الآخرين.. ورسالتنا للبشرية أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته.. وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة».