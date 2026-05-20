انخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
في الخليج العربي يكون الموج مضطرب إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني 04:02
الجزرالأول عند الساعة 10:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 بحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:34 والمد الثاني 00:48
الجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 39:07.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
|المدينة
|الحرارة العظمى
|الحرارة الصغرى
|الرطوبة العظمى
|الرطوبة الصغرى
|أبوظبي
|36
|25
|70
|25
|دبي
|34
|25
|60
|25
|الشارقة
|37
|27
|70
|20
|عجمان
|36
|27
|75
|30
|أم القيوين
|33
|24
|70
|30
|رأس الخيمة
|38
|26
|65
|20
|الفجيرة
|39
|29
|65
|15
|العين
|40
|26
|60
|15
|ليوا
|43
|27
|50
|10
|الرويس
|37
|27
|60
|20
|السلع
|39
|24
|65
|15
|دلما
|36
|27
|70
|30
|طنب الكبرى / الصغرى
|38
|26
|75
|35
|أبو موسى
|38
|26
|75
|35