انخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

في الخليج العربي يكون الموج مضطرب إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني 04:02

الجزرالأول عند الساعة 10:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 بحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:34 والمد الثاني 00:48

الجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 39:07.





فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: