الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة في «الوطني» تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
21 مايو 2026 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم، ودمجهم في التعليم والعمل. 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس. 
واطلعت اللجنة ضمن دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من باحثي الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وفق محاور الموضوع التي تشمل سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم، ودمج أصحاب الهمم في العمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمجهم في التعليم والعمل، وتضمن التقرير التوصيات المقترحة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة خلال دراستها للموضوع.

الإمارات
لجنة شؤون التعليم
المجلس الوطني الاتحادي
عدنان حمد الحمادي
