تدشين أول مستشفى تعليمي بيطري خاص وكلية للطب البيطري في عجمان

عجمان (وام)

وضع معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، حجر أساس أول مستشفى تعليمي بيطري خاص وكلية ثومبي للطب البيطري، وذلك بمدينة ثومبي الطبية في عجمان.

ويعتبر المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويشكّل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية الحيوانية والتعليم الطبي البيطري في الدولة، من خلال توفير خدمات علاجية متقدمة للحيوانات الصغيرة والكبيرة، وإعداد كوادر متخصّصة في الطب البيطري داخل الدولة، بما يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي، ويدعم تطوره.

ويضم المشروع مستشفى ثومبي البيطري وكلية ثومبي للطب البيطري؛ بهدف تقديم رعاية صحية شاملة للحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط والحيوانات الغريبة، إضافة إلى الحيوانات الكبيرة، ومنها الخيول والجمال تحت سقف واحد.

وقال الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، إن مجموعة ثومبي وعند تأسيسها قبل ثلاثة عقود تقريباً، كان هدفها يتمثل في توفير رعاية صحية وتعليم بمستويات عالمية داخل دولة الإمارات، لكيلا تضطر العائلات للبحث عنها في الخارج.