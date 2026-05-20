الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تدشين أول مستشفى تعليمي بيطري خاص وكلية للطب البيطري في عجمان

تدشين أول مستشفى تعليمي بيطري خاص وكلية للطب البيطري في عجمان
21 مايو 2026 02:13

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة

وضع معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، حجر أساس أول مستشفى تعليمي بيطري خاص وكلية ثومبي للطب البيطري، وذلك بمدينة ثومبي الطبية في عجمان.
ويعتبر المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويشكّل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية الحيوانية والتعليم الطبي البيطري في الدولة، من خلال توفير خدمات علاجية متقدمة للحيوانات الصغيرة والكبيرة، وإعداد كوادر متخصّصة في الطب البيطري داخل الدولة، بما يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي، ويدعم تطوره.
ويضم المشروع مستشفى ثومبي البيطري وكلية ثومبي للطب البيطري؛ بهدف تقديم رعاية صحية شاملة للحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط والحيوانات الغريبة، إضافة إلى الحيوانات الكبيرة، ومنها الخيول والجمال تحت سقف واحد.
وقال الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، إن مجموعة ثومبي وعند تأسيسها قبل ثلاثة عقود تقريباً، كان هدفها يتمثل في توفير رعاية صحية وتعليم بمستويات عالمية داخل دولة الإمارات، لكيلا تضطر العائلات للبحث عنها في الخارج.

الطب البيطري
عجمان
الإمارات
ماجد بن سعيد النعيمي
مدينة ثومبي الطبية
الرعاية الصحية
الخدمات البيطرية
آخر الأخبار
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يمنح المفاوضات مع إيران «فرصة أخيرة»
21 مايو 2026
مقر منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشي «إيبولا» عالمياً منخفض
21 مايو 2026
الرئيسان الروسي والصيني عقب اجتماعهما في بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية
21 مايو 2026
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
علوم الدار
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
21 مايو 2026
جانب من السلع الغذائية المدعمة (من المصدر)
علوم الدار
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة
21 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©