«الصحة ووقاية المجتمع»: منظومة صحية متكاملة ترافق حجاج الدولة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



في مشهد يعكس أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد، استكملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حصول جميع حجاج دولة الإمارات على التطعيمات الإلزامية المعتمدة لموسم الحج بنسبة 100% قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة، في خطوة تعكس نهجاً وطنياً متقدماً يقوم على الوقاية الاستباقية وتعزيز الجاهزية الصحية، بما يضمن أعلى درجات الحماية والرعاية الصحية للحجاج.

ويأتي ذلك، في إطار حملة «حج صحي وآمن» التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية والشركاء المعنيين، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية المجتمعية وتعزيز صحة وسلامة الحجاج خلال مختلف مراحل رحلة الحج.

وحثت الوزارة حجاج الدولة على الالتزام بالإرشادات الوقائية والتدابير الصحية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة، بما يضمن لهم أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وفي بيئة صحية وآمنة.

وأكدت الوزارة أن صحة الحجاج وسلامتهم تمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن توفير التطعيمات الإلزامية لجميع حجاج الدولة يجسد مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الصحية والتنظيمية في الدولة، ويؤكد حرصها على تطبيق أعلى معايير الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة وصحة الإنسان ضمن مقدمة الأولويات الوطنية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود المتواصلة تعكس تطوير منظومة وقائية متقدمة تستند إلى التخطيط المبكر ورفع مستوى الوعي الصحي وتوفير خدمات صحية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جاهزية المجتمع لمواجهة مختلف التحديات الصحية الموسمية.

نموذج رائد

وقال الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي، تم إعداد خطة استباقية متكاملة لضمان أعلى درجات الجاهزية وتوفير مختلف التسهيلات والخدمات الصحية اللازمة للراغبين في أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي.

وأكد أن صحة الحجاج تحظى باهتمام خاص، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير برامج صحية استشرافية قائمة على التخطيط المسبق والاستدامة.

استباقية وجاهزية

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الكريم الزرعوني، رئيس البعثة الطبية للحج لعام 2026، أن البعثة الطبية باشرت فور وصولها إلى مكة المكرمة تنفيذ خطة الاستعدادات الميدانية وتجهيز العيادات الطبية بالأدوية والمعدات والمستلزمات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لحجاج الدولة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات استندت إلى جهود مسبقة شملت فحص الحجاج وتصنيف الحالات الصحية للتأكد من أهليتهم لأداء مناسك الحج بأمان ويسر، من خلال المراكز الصحية التابعة للجهات الصحية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة. وأكد الزرعوني أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرصت على تنفيذ برامج توعوية مكثفة وفق استراتيجية واضحة تبدأ قبل السفر عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتستمر أثناء وجود الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة، وصولاً إلى مرحلة ما بعد العودة إلى الدولة.

وفي خطوة تعكس مستوى الجاهزية الطبية المتقدمة، نفذت البعثة الطبية تجربة محاكاة عملية لمسار علاج الحاج، بدأت منذ لحظة دخوله إلى العيادة مروراً بمرحلة فرز وتصنيف الحالات إلى بسيطة ومتوسطة وحرجة، وصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية المناسبة أو تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً تخصصياً إلى المستشفيات المختصة.

وشملت التجربة كذلك محاكاة عمليات نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات التخصصية في مكة المكرمة عبر سيارات إسعاف مجهزة ومدعومة بكوادر طبية مؤهلة، لضمان تقديم الرعاية السريعة والآمنة.

وأوضح الزرعوني أن هذه التجربة ستتكرر في العيادات الثابتة والمتنقلة التابعة للبعثة الطبية في منى وعرفة ومزدلفة، بما يعزز الجاهزية ويرفع كفاءة الاستجابة الطبية.



10 إرشادات

وتواصل الوزارة نشر الإرشادات الصحية عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية والرسائل النصية، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها: غسل اليدين بانتظام واستخدام المعقمات، وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام، وشرب كميات كافية من السوائل.

كما يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والالتزام بالخطة العلاجية للمصابين بالأمراض المزمنة مع ارتداء أحذية مريحة للحماية من التقرحات والإصابات، وكذلك الحصول على فترات كافية من الراحة والنوم.



نظام صحي ومتوازن

شددت الوزارة على ضرورة الانتباه للمشكلات الصحية الشائعة خلال موسم الحج، مثل الإجهاد الحراري والجفاف والتسلخات الجلدية وإصابات القدم، مع توضيح وسائل الوقاية منها.



اللقاحات والفحوصات

شملت التطعيمات الإلزامية لحجاج الدولة لقاح الحمى الشوكية «الالتهاب السحائي»، إضافة إلى اللقاحات الموصى بها وفق الإرشادات الصحية، وفي مقدمتها لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

كما تضمنت الخدمات الصحية المقدمة إجراء فحوصات طبية مجانية شملت قياس ضغط الدم ومستويات السكر، خصوصاً لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية، من أبرزها مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء في أبوظبي.



الرعاية اللاحقة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن خدماتها تمتد لما بعد انتهاء مناسك الحج، من خلال برامج متابعة صحية وفحوصات للحجاج بعد عودتهم إلى الدولة، بهدف الكشف المبكر عن أي مضاعفات صحية وتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية اللازمة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في: استمرارية الرعاية الصحية، والكشف المبكر عن المضاعفات المحتملة، وتعزيز الوعي الوقائي، والحد من زيارات الطوارئ عبر التدخل المبكر.