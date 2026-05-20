الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان

20 مايو 2026 21:10

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، في الوثبة بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وملاك الهجن من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تناولت أهمية سباقات الهجن بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات ودول الخليج العربية، وما تمثله من قيمة حضارية تعكس ارتباط أبناء المنطقة بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، وحرصهم على الحفاظ على هذا الإرث العريق ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وتناولت الأحاديث أيضاً الدور البارز الذي يؤديه المهرجان السنوي الختامي «ختامي الوثبة 2026» في تعزيز مكانة سباقات الهجن على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره أحد أبرز وأكبر المهرجانات المتخصصة في هذه الرياضة التراثية، وما يشهده في كل دورة من مشاركة واسعة ومنافسات قوية تعكس الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة الأصيلة.

وأكد الحضور أن النجاحات المتواصلة التي يحققها المهرجان تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحفاظ على التراث، وتعزيز حضوره، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضات التراثية وصون الموروث الوطني، بما يعزز الهوية الوطنية، ويرسخ القيم الأصيلة في المجتمع.

شهد الاستقبال تقديم فقرات وأهازيج شعبية أدّتها فرق تراثية، ابتهاجاً بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في مشهد وطني جسّد عمق التلاحم بين القيادة والمواطنين، وعبّر عن الاعتزاز بالموروث الثقافي الإماراتي الأصيل، وعكس مشاعر الترحيب والتقدير لسموه.

المصدر: وام
