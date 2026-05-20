برعاية شما بنت محمد.. ملتقى «أسرة وطن» يرسّخ قيم التلاحم والهوية الوطنية

العين (وام)

برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل الملتقى الأسري الوطني، تحت شعار «أسرة وطن»، في مقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمدينة العين، تزامناً مع اليوم العالمي للأسرة، حيث نفّذ ضمن برنامج الجمعية المجتمعي مفاتيح الأسرة السعيدة.

وأقيم الملتقى، الذي حضرته الشيخة وفاء بنت حميد المعلا، بدعم من هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ودائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، احتفاء بعام الأسرة.

وتفقدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أركان الملتقى المختلفة. وأكدت، في تصريح بهذه المناسبة، أن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال أساس قوة المجتمع وذاكرته الأخلاقية والإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتفاء بعام الأسرة هو احتفاء بالبيت الذي يصنع القيم، وبالأم والأب اللذين يغرسان في الأبناء معنى الانتماء والمسؤولية.

وقالت: ملتقى أسرة وطن ليس فعالية احتفالية فقط، لكنها رسالة مجتمعية تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان داخل أسرته، وأن حماية الهوية وتعزيز التلاحم وترسيخ القيم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع بأكمله.