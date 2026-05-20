الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية شما بنت محمد.. ملتقى «أسرة وطن» يرسّخ قيم التلاحم والهوية الوطنية

شما بنت محمد في صورة جماعية خلال الفعالية (وام)
21 مايو 2026 02:14

العين (وام)

أخبار ذات صلة
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل الملتقى الأسري الوطني، تحت شعار «أسرة وطن»، في مقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمدينة العين، تزامناً مع اليوم العالمي للأسرة، حيث نفّذ ضمن برنامج الجمعية المجتمعي مفاتيح الأسرة السعيدة.
وأقيم الملتقى، الذي حضرته الشيخة وفاء بنت حميد المعلا، بدعم من هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ودائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، احتفاء بعام الأسرة.
وتفقدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أركان الملتقى المختلفة. وأكدت، في تصريح بهذه المناسبة، أن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال أساس قوة المجتمع وذاكرته الأخلاقية والإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتفاء بعام الأسرة هو احتفاء بالبيت الذي يصنع القيم، وبالأم والأب اللذين يغرسان في الأبناء معنى الانتماء والمسؤولية.
وقالت: ملتقى أسرة وطن ليس فعالية احتفالية فقط، لكنها رسالة مجتمعية تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان داخل أسرته، وأن حماية الهوية وتعزيز التلاحم وترسيخ القيم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع بأكمله.

التلاحم المجتمعي
الإمارات
التلاحم الاجتماعي
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
الأسرة الإماراتية
اليوم العالمي للأسرة
اليوم الدولي للأسر
اليوم الدولي للأسرة
يوم الأسرة العالمي
يوم الأسرة الدولي
جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
عام الأسرة
آخر الأخبار
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يمنح المفاوضات مع إيران «فرصة أخيرة»
21 مايو 2026
مقر منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشي «إيبولا» عالمياً منخفض
21 مايو 2026
الرئيسان الروسي والصيني عقب اجتماعهما في بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية
21 مايو 2026
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
علوم الدار
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
21 مايو 2026
جانب من السلع الغذائية المدعمة (من المصدر)
علوم الدار
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة
21 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©