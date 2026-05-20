علوم الدار

عمر العامري بطلاً لـ«تحدي القراءة العربي» في قطر

خلال تتويج عمر العامري (من المصدر)
21 مايو 2026 02:13

دبي (الاتحاد)

توج تحدي القراءة العربي الطالب عمر محمد العامري بطلاً لدورته العاشرة على مستوى دولة قطر بعد تصفيات شارك فيها 238065 طالباً وطالبة، مثلوا 402 مدرسة وتحت إشراف 3846 مشرفاً ومشرفة.
وجاء الإعلان عن فوز الطالب عمر محمد العامري من الصف الثامن في مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للبنين باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور راشد عبدالرحمن آل علي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر، وعبدالله الشحي رئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة الدولة لدى قطر، ومها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية و التعليم و التعليم العالي في دولة قطر، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن التعليمي والثقافي، كما حظي الحفل بمتابعة واسعة من قبل الأسرة التعليمية في دولة قطر وأولياء أمور الطلبة المشاركين في تصفيات الدورة العاشرة.
وشهد الحفل، الإعلان عن فوز هشام بدر الدين السيد بلقب «المشرف المتميز»، وأكاديمية المها للبنين بلقب «المدرسة المتميزة».
وفي فئة أصحاب الهمم، التي شارك فيها 32 طالباً وطالبة، أحرزت الطالبة لينا محمد فاروق من الصف السابع في مدرسة رقية الابتدائية للبنات، المركز الأول في هذه الفئة.

منافسة شديدة
وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة قطر عشرة طلاب وطالبات، وضمت قائمة المتنافسين على اللقب إضافة إلى الطالب عمر محمد العامري كلاً من: مريم أكمل من الصف الثامن في مدرسة زينب الإعدادية للبنات، ومريم محمد عبد اللطيف نبهان من الصف السابع في مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، وتميم مشعل إبراهيم الجذلة من الصف الخامس في مدرسة الشحانية النموذجية للبنين، ومثاني محيى الدين من الصف العاشر في مدرسة الشيماء الثانوية للبنات، ومريم فيصل سيف المهندي من الصف السابع في مدرسة البيان الإعدادية للبنات، وعائشة خليفة الكواري من الصف الثامن في مدرسة البيان الإعدادية للبنات، ورؤى يوسف محمد يوسف من الصف السابع في مدرسة هند بنت عمرو الأنصارية الإعدادية، وشيخة نايف اليافعي من الصف الثاني عشر في مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنات، وجاسم حمد محمد عبد الرحمن المالكي من الصف التاسع في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين.

حضور متميز
وقالت مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر: «أظهر طلبة قطر حضوراً متميزاً خلال الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، عبر إقبال استثنائي على المشاركة في التصفيات، وتقديم مستويات نعتز بها من حيث المثابرة والتحصيل والتمكن اللافت باللغة العربية».

استراتيجيات ناجحة
من جانبه، قال الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «استطاع تحدي القراءة العربي على مدى عشر دورات رفع معدلات القراءة بين الطلبة العرب إلى مستويات قياسية، وتحسين مهارات اللغة العربية لكل من شارك في هذه المسابقة القرائية الفريدة، وهو ما وثقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تأكيد متجدد على نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها مؤسسة المبادرات لترسيخ عادة القراءة لدى الأجيال الجديدة».

إنجاز غير مسبوق
سجل تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات.
ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015 كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين.

