افتتاح مسجد «البشائر» في البرشاء جنوب 2

دبي (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مسجد «البشائر» في مدينة دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب 2، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الدينية وتوفير المساجد وفق أعلى المعايير العمرانية والخدمية، بما يواكب النهضة الحضارية التي تشهدها إمارة دبي، ويعزز جودة الحياة للمجتمع.

وأوضحت الدائرة أن المسجد شُيّد على الطراز المحلي المستوحى من الهوية المعمارية الإماراتية الأصيلة، على مساحة أرض تبلغ 2.834.54 متراً مربعاً، وبتكلفة إجمالية بلغت 4.898.634 درهماً، بدعم كريم من المتبرع رشاد محمد محمد شريف بوخش، في صورة تعكس قيم البذل والعطاء والعمل الخيري المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات.

ويتسع المسجد لـ600 مصلٍ، منهم 540 للرجال و60 للنساء، ويضم مرافق خدمية متكاملة.