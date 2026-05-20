بلدية أبوظبي توعي الجمهور بالالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصّصة

أبوظبي (الاتحاد)

حثت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم على الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصّصة، لما لذلك من دور كبير في ضمان سلامة الأفراد، والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تنتج عن الذبح العشوائي.

جاء هذا خلال الحملة التوعوية التي نظمتها البلدية تحت شعار «دارنا مسؤوليتنا»، واستهدفت جميع فئات المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية ذبح الأضاحي في المسالخ التابعة للبلدية، والمنتشرة في مختلف المناطق.

وأوضح المهندس حسين محسن السعيدي، المدير التنفيذي لقطاع تشغيل البلدية الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية حرصت على تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق السكنية لتوعية أفراد المجتمع بشكل مباشر، إلى جانب تنظيم ورش توعوية للجمهور في مختلف المناطق للتعريف بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المرتبطة بعمليات الذبح، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على سلامة المجتمع والمظهر الحضاري.

وأضاف السعيدي أن بلدية مدينة أبوظبي تدعو أفراد المجتمع إلى الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصّصة، لتجنب بالأضرار الناتجة عن جلب العمالة إلى المزارع أو المنازل بشكل عشوائي للقيام بعمليات الذبح، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تضر بالسلامة الصحية نتيجة الممارسات غير الآمنة، أو غياب الاشتراطات الصحية.

وتضمّنت الورش برامج توعوية شاملة ركزت على تعريف العاملين والجمهور بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة داخل المسالخ، وشرح إجراءات الطوارئ وخطط الإخلاء، والتعريف بنقاط التجمع المحددة، وتوضيح آلية الإبلاغ عن الحوادث عبر القنوات الرسمية المعتمدة، فضلاً عن تعزيز الوعي العام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعاملين في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الاستعدادات ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها بلدية مدينة أبوظبي بهدف تعزيز السلامة في المسالخ، وترسيخ الممارسات الصحية السليمة، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية.