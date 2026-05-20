5 ملايين درهم من «بيت الخير» لحملة «الأضحى» المبارك

دبي (الاتحاد)

أطلقت «بيت الخير» حملتها الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لتنفيذ 4 مشاريع رئيسة من المتوقع أن تتجاوز كلفتها 5 ملايين درهم، وهي مشاريع «الأضاحي» و«نُسُك» و«العيدية» و«كسوة العيد» لإسعاد الأسر المتعففة والفئات الأقل دخلاً خلال أيام العيد المبارك.

وبدأت الجمعية مبكراً بالتحضير لمشروع الأضاحي، بالاتفاق مع الشركاء لتوزيع نحو 2,200 ذبيحة بقيمة 1,9 مليون درهم، لإسعاد نحو 4,400 أسرة، بتوزيع حصص من اللحوم الطازجة عليها خلال أيام العيد، وتتوزع الذبائح إلى 1,000 أضحية ضمن مشروع الأضاحي، ستستفيد منها 2,000 أسرة، و1,200 ذبيحة ضمن مشروع «نُسُك» لتوزيع العقائق والنذور، ستستفيد منها 2,400 أسرة.

وتم التفاهم مع مقاصب دبي على ذبح الأضاحي ضمن شروط الصحة والسلامة وفق أفضل المعايير، كما قامت الجمعية بالاتفاق مع شركات التخزين ونقل اللحوم، لتكون رديفة لفريق «بيت الخير» الميداني.

من جانب آخر، ستقدم الجمعية مبالغ نقدية للمستحقين قبيل عيد الأضحى ضمن مشروع «العيدية» الذي أنفق العام الماضي خلال العيدين مبلغ 2.4 مليون درهم، كما تبرع بنك دبي الإسلامي مشكوراً بقيمة مليون درهم، بهدف دعم الأسر الأقل دخلاً.