جاهزية في «سوق الشارقة للمواشي» لاستقبال عيد الأضحى

الشارقة (وام)

أعلن سوق الشارقة للمواشي استكمال التحضيرات كافة والاستعدادات الخاصة باستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ خطة تشغيلية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى تسهيل تجربة المتعاملين، وضمان تقديم خدمات سريعة وعالية الجودة، وفق أفضل معايير الصحة والسلامة.

وأكد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة، أن إدارة السوق تحرص سنوياً على تطوير منظومة العمل خلال موسم عيد الأضحى، بما يضمن انسيابية الخدمات وراحة الزوار، مشيراً إلى أن الخطة التشغيلية لهذا العام روعي فيها تعزيز كفاءة الأداء، وتقليص مدة انتظار الجمهور. وأضاف أن السوق عزّز عدد القصابين والمشرفين البيطريين وعمال النظافة بنسبة 100% مقارنة بالأيام الاعتيادية، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، والمحافظة على أعلى معايير النظافة والصحة العامة.

وأوضح المهندس الشامسي أن الخطة التشغيلية تشمل تنظيم مسارات العملاء وفق آلية واضحة، حيث تم تخصيص «المسار الأصفر» للعملاء الذين يحضرون أضاحيهم مباشرة إلى المسلخ، فيما خُصص «المسار الأخضر» للعملاء الراغبين بشراء الأضاحي من السوق ونقلها إلى المسلخ عبر المركبات الكهربائية. وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ من دفع الرسوم وتسجيل بيانات العميل، وتركيب بطاقة تعريف إلكترونية (RFID) على الأضحية.

ويستقبل المسلخ الزوّار خلال أيام عيد الأضحى المبارك من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 3:30 عصراً، فيما تظل أبواب السوق مفتوحة أمام الجمهور لشراء الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 10:00 مساءً.