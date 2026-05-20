قائد عام شرطة رأس الخيمة يزور «آيسنار 2026»

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن التواجد في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» يندرج ضمن الاهتمام بالمشاركة في المحافل الدولية الشرطية والأمنية، والاطلاع على التجارب الرائدة، بما يصب في خدمة الصالح العام، ويعزِّز مستويات الأمن والأمان وجودة الحياة.

جاءت تصريحاته خلال زيارته لفعاليات المعرض، حيث تفقد عدداً من الأجنحة المشاركة. وأشاد اللواء النعيمي بما يقدمه الجناح من تقنيات حديثة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الجهود الأمنية، وتقديم خدمات ترقى لأفضل المستويات العالمية.