قائد الطيران المشترك يزور جناح «تسليح» في «آيسنار 2026»

أبوظبي (الاتحاد)

زار اللواء الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك، أمس، جناح مجموعة تسليح القابضة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية التي تقدمها شركة تسليح القابضة في مجال التدريب والتجهيزات الذكية.

واستمع إلى شرح من سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة، حول نظام اللياقة البدنية الذكي «MilFIT»، المصمم لدعم الجاهزية البدنية، ورفع كفاءة التدريب للعسكريين والأفراد العاملين في القطاعات الأمنية، عبر تقنيات رقمية متقدمة.

وتضمنت الزيارة أيضاً الاطلاع على نظام تدريب محاكاة الرماية المتطور المقدم من شركة MILO الأميركية، والذي يعتمد على تقنيات المحاكاة التفاعلية لتطوير مهارات الرماية، واتخاذ القرار في البيئات التدريبية المختلفة.

وأكد المطروشي، خلال اللقاء، حرص الشركة على تقديم أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات الذكية لدعم منظومة الأمن والتدريب المتقدم.