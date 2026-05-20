«آيسنار 2026».. ابتكارات ذكية وشراكات استراتيجية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تتواصل فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» في نسخته التاسعة، المقام خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات العالمية المتخصّصة في مجالات الأمن والدفاع والتقنيات المتقدمة، ويشهد المعرض حضوراً لافتاً من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، في إطار منصة دولية تجمع أبرز المعنيين بقطاع الأمن الوطني والسيبراني لمناقشة التحديات الراهنة، واستعراض أحدث الحلول والابتكارات التقنية.

ويتجه الحدث نحو تقديم برنامج حافل بالجلسات الحوارية وورش العمل المتخصّصة والعروض التقنية الحيّة، التي تسلّط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وأنظمة الاستجابة للطوارئ، بما يعزّز تبادل الخبرات والمعارف ويدعم جهود تطوير منظومات أمنية متقدمة وأكثر جاهزية للمستقبل.



المركز الذكي

وقال ماجد الزرعوني، كبير المساعدين في القيادة العامة لشرطة عجمان: «نشارك في معرض (آيسنار) بعدد من الابتكارات الحديثة المتعلقة بمهام الشرطة منها: قناص الإمارات والدراجة الإعلامية والدراجة السياحية والمركز الذكي، وهو مركز متنقل متكامل لتقديم خدمات المراكز يتجه المركز إلى مواقع الأشخاص في مختلف الأماكن، من مهامه فتح البلاغات والاستعلام عنها وإصدار شهادات من يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات».

وأضاف: «الحدث يشهد زخماً استثنائياً في حجم الحضور والمشاركة الحكومية والمؤسسية، بما يعكس المكانة المتنامية التي بات يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، ودوره المحوري في رسم ملامح مستقبل الأمن والتقنيات المتقدمة، وتأتي هذه النسخة ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى استشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية الوطنية عبر تبني أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية، وترسيخ التكامل والتعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تطوير منظومات أمنية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة». وأكد أن المعرض يسعى نحو الالتزام الراسخ بتعزيز الأمن الوطني والسيبراني، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة، من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية الفاعلة.



رؤية رائدة

وقال ستيفن واينز، الرئيس التنفيذي لـ«بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال» التابعة لـ«ريسبونس بلس الطبية»: «تأتي المشاركة في معرض الأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، في إطار التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها كمرجعية عالمية رائدة في مجالات الجاهزية الأمنية وتقديم الخدمات الطبية المتقدمة، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز منظومات الأمن والاستجابة المتكاملة».

وأوضح أن الشركة ستطلق خلال الحدث خدمة «بروميثيوس بروتكت»، وهي عضوية حصرية ونخبوية صُممت في دولة الإمارات لتوفير منظومة متكاملة تجمع بين الحماية الأمنية والرعاية الطبية الفاخرة «الكونسيرج الطبي» على مستوى عالمي، وتستهدف الشخصيات المرموقة والمديرين التنفيذيين في الشركات والمكاتب العائلية الذين يبحثون عن أعلى معايير الخصوصية والتميز في خدمات الأمن والصحة، مؤكداً أن هذه الخدمة تمثّل نقلة نوعية في دمج الاستجابة الطبية الدقيقة مع الحماية الأمنية التكتيكية، حيث توفّر نموذجاً متكاملاً يجمع بين الطب الشخصي الفاخر، والدعم الطبي المستمر تحت إشراف أطباء استشاريين على مدار الساعة، ونشر مسعفين ميدانيين متخصصين، إلى جانب استخبارات أمنية فورية تعمل في الوقت الفعلي، وخدمات إدارة الرحلات، والحماية الشخصية والتنفيذية.



مركبة sigarius

قال هشام عيسى، مدير العمليات في شركة TAG DYNAMICS: «نحن شركة إماراتية محلية تأسّست في العام 2009، متخصّصة في الصناعات الأمنية والعسكرية وسيارات نقل الأموال، وافتتحت الشركة مؤخراً قسماً جديداً للذكاء الاصطناعي وتصنيع الآليات بالتحكم عن بُعد، وتصنيع أبراج المراقبة، ومن خلال مشاركتنا في المعرض تستعرض الشركة مختلف آلياتها الحديثة منها مركبة sigarius، غير المأهولة والتحكم بها عن بُعد، المخصصة للمهام الأمنية والعسكرية وعمليات المراقبة والقتالية، ولها مهام متعددة، ويمكن أضافت العديد من المهام عليها بناء على طلب الجهة، ولها القدرة على السير لمسافة تصل إلى 10 و15 كم، ولها بطاريات كهربائية لها القدرة على البقاء لمدة 23 ساعة».

وأضاف: «المعرض شكّل منصةً رائدة لتبادل المعارف والرؤى، واستعراض التجارب والمبادرات النوعية، وتعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني ومواجهة التحديات المستقبلية».