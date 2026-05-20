منصات تفاعلية متقدمة في جناح شرطة أبوظبي بـ«آيسنار 2026»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

شهد جناح شرطة أبوظبي في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» حضوراً لافتاً من قبل الزوار من طلبة الكليات والجامعات، حيث استعرضت القيادة العامة أحدث الحلول الأمنية الذكية والتقنيات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأمن والاستدامة الرقمية وجودة الحياة في الإمارة.

وشارك الجناح بعدد من المنصات التفاعلية المتقدمة، شملت: منصة المدينة الآمنة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأنماط الإجرامية، بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث، وتعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنصة التدريب الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة التعليم الشرطي الرقمي، ومنصة مركز الإمارات للأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، إضافة إلى منصة إدارة الأزمات والحدث الأمني.

وتضمنت المشاركة عرض مشروع «نظام إدارة الحدث الأمني الذكي (WEB-EOC)»، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأحداث والموارد، ودعم متخذي القرار ومأموري العمليات عبر تحليل البلاغات وإصدار توصيات بالإجراءات المقترحة، إلى جانب إعداد سيناريوهات وتمارين تحاكي الأزمات والكوارث، بما يعزز الجاهزية الأمنية.

وعرضت مديرية المرور والدوريات الآمنة، اللعبة الإلكترونية الابتكارية «أمن الطرق» للكبار والصغار؛ بهدف تعزيز الثقافة المرورية، وترسيخ الوعي بقوانين السير وقواعد المرور، ضمن جهودها المستمرة للحد من الحوادث، وتحقيق السلامة على الطرق، في إطار أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، واستعرضت روبوتاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للتوعية المرورية والتفاعل مع الجمهور، إلى جانب دورية «الليبرد A5» الصديقة للبيئة المزودة بمحرك هجين وطائرة «درون» لدعم الاستجابة السريعة للحوادث ونقل الصورة المباشرة من مواقع البلاغات، بما يعزز كفاءة التعامل الميداني ويرفع مستويات السلامة المرورية.



المتابعة والتحكم

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في «آيسنار أبوظبي 2026» تجسد التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية والابتكارات الأمنية، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير منظومات أمنية أكثر كفاءة واستدامة، وصولاً إلى مستقبل أكثر أمناً وأماناً.

وشارك مركز المتابعة والتحكم في «آيسنار أبوظبي 2026»، ليجسِّد التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تعزيز الريادة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتبني الحلول المتقدمة ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية وضمان تكامل وكفاءة المنظومة الأمنية والخدمية، وخلال هذه المشاركة يستعرض المركز مجموعة من منظوماته الذكية التي تبرز كفاءته التقنية في رصد وتحليل البيانات، لرفع الجاهزية التشغيلية في مختلف القطاعات، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات العامة.



العمليات الذكية

في سياق متصل، يستعرض المركز غرفة العمليات الذكية، وهي مركز تحكم مصغر متحرك مجهز بتقنيات الجيل الخامس، وتعمل كأداة متطورة للرصد الجوي والميداني عبر دمج نظام الطائرات من دون طيار، مما يتيح تحليل المناطق الصعبة وتأمين الفعاليات الكبرى، وتوفير بيانات ميدانية فورية تدعم عمليات القطاعات المختلفة.

كما يسلط المركز الضوء، خلال مشاركته، على منظومة التفتيش الذكي التي تعتمد كلياً على الأنظمة الذكية للرقابة دون الحاجة للتواجد الميداني، حيث تتولى رصد مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الفنية آلياً، وتحليل بيانات الامتثال لضمان دقة المتابعة، مما يرفع من جودة الرقابة بفاعلية رقمية كاملة تخدم القطاعات الرقابية والخدمية.