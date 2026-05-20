«مينافاتف» تشارك في المؤتمر الوزاري الخامس «لا أموال للإرهاب» في باريس

باريس (وام)

شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، في أعمال المؤتمر الوزاري الخامس «لا أموال للإرهاب»، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء دوليين معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الدول الأعضاء في مجموعة «مينافاتف»، حيث شاركت 10 دول أعضاء في أعمال المؤتمر، بما يعكس مستوى الاهتمام والالتزام الإقليمي بتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، ودعم التعاون الدولي في هذا المجال.

وتناول المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسة المرتبطة بمخاطر استغلال الابتكارات المالية والأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، إضافة إلى الصلات المتنامية بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس المجموعة بعدد من وزراء الدول الأعضاء في مجموعة «مينافاتف» والمشاركين في المؤتمر، حيث جرى بحث مستجدات الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.