الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» ووزارة العدل تبحثان تعزيز التعاون

عبدالله النعيمي وسالم النيادي خلال اللقاء (وام)
21 مايو 2026 02:13

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة

بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي مع وزارة العدل.
جاء ذلك، خلال اللقاء، الذي عقده معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل مع الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زيارته إلى مقر الوزارة، وذلك في إطار جهود «الهيئة» لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتفعيل قنوات التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الإطار التشريعي لدولة الإمارات والتزاماتها الدولية. وأكد الجانبان أهمية الشراكة الفاعلة بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المنظومة الوطنية الحقوقية، ونشر الوعي الحقوقي والقانوني.
وأشار الدكتور سالم سهيل النيادي إلى التزام «الهيئة» بدعم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة؛ الرامية إلى ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان الذي يعتبر أساس التنمية الشاملة والمستدامة.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
وزارة العدل
عبدالله النعيمي
سالم النيادي
آخر الأخبار
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يمنح المفاوضات مع إيران «فرصة أخيرة»
21 مايو 2026
مقر منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشي «إيبولا» عالمياً منخفض
21 مايو 2026
الرئيسان الروسي والصيني عقب اجتماعهما في بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية
21 مايو 2026
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
علوم الدار
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
21 مايو 2026
جانب من السلع الغذائية المدعمة (من المصدر)
علوم الدار
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة
21 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©