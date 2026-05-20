علوم الدار

«الوطنية للإعلام» تستعرض معايير تنظيم المحتوى الإعلامي خلال جلسة بالشارقة

جمال الكعبي وطارق علاي والحضور خلال الجلسة (وام)
21 مايو 2026 02:15

الشارقة (الاتحاد)

نظمت الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جلسة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، التي تنظمها الهيئة في كل مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى، وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات. 
وجمعت الجلسة التي شهدتها قاعة Your Space في منطقة الجادّة بالشارقة، إعلاميين ومؤثرين ومختصين وصناع محتوى، واستقطبت مواهب محلية شابة من مختلف التخصصات.
 وناقشت الجلسة أهمية المعايير التي تم إطلاقها مؤخراً لتنظيم المحتوى الإعلامي، وترسيخ احترام قيم الأسرة والمجتمع والدولة فيه، وإبراز القيم الإماراتية عبره وتمكين المبدعين والمبتكرين في مجالات الإعلام التقليدي والرقمي والجديد من إحداث أثر إيجابي مستدام.
وأكد الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، خلال الجلسة على أهمية الأطر والمعايير الواضحة في بناء وعي جمعي عام مشترك يحقق مزيداً من الارتقاء بالمحتوى الإعلامي والإبداعي، ويضمن احترام ثقافة وقيم دولة الإمارات، ويرسخ دعائم شراكة ممتدة تصمم مستقبل الصناعات الإبداعية، وتصنع فرصها بالشراكة مع الجميع.
وأشار الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام إلى الدور المحوري لصناع المحتوى الشباب والطلبة في مختلف الجامعات والكليات المرتبطة بالإعلام والمحتوى في تقديم صورة مشرقة ومشرفة لدولة الإمارات، وتعزيز سمعتها العالمية والاستفادة من التطور الحاصل في الأدوات والتقنيات والمنصات الإعلامية والرقمية والأطر والمعايير التنظيمية لتحقيق ذاتهم وطموحاتهم والمساهمة في تقديم رؤى وإنجازات الإمارات إلى العالم.
وقال: هذه الحملة متواصلة ومبادرات الهيئة الوطنية للإعلام مستمرة لتوسيع إمكانات المشهد الإعلامي في الدولة، وتعزيز فرصه، وتمكين كفاءاته المؤتمنين على جودته وموثوقيته، وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل إشراك الجميع في تقديم السردية الإعلامية والإبداعية والثقافية الملهمة لدولة الإمارات.
من جهته، أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أهمية حملة معايير المحتوى الإعلامي، في تعزيز الوعي بالممارسات المهنية المسؤولة وترسيخ ثقافة إعلامية تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى والمنصات الرقمية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الإعلام ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتعزيز دوره في نقل المعرفة وبناء الوعي المجتمعي.
وثمّن علاي جهود الهيئة الوطنية للإعلام في إطلاق الحملة وتنظيم جلساتها في مختلف إمارات الدولة، مؤكداً حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الإعلامي، وتمكين العاملين فيه وصناع المحتوى وطلبة الإعلام من مواكبة أفضل الممارسات المهنية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الأكاديمية وصناع المحتوى، بما يسهم في بناء خطاب إعلامي واعٍ ومسؤول يدعم التنمية ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.
وتهدف الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام في مختلف إمارات الدولة بالتنسيق مع المكاتب الإعلامية الحكومية وكافة الجهات المعنية، إلى توفير إطار واضح يمكّن المشهد الإعلامي والمجتمع الإبداعي، وصولاً إلى تكريس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع المسؤول.

