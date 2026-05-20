انطلاق «حوار الحضارات والتسامح» في أبوظبي 3 يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر اكتمال أجندة المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح، الذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل في سبيس 42 أرينا بأبوظبي، تحت شعار «تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع».

يُنظَّم المؤتمر من قبل مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية، وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي.

وتشارك في المؤتمر نخبة من القيادات الفكرية والأكاديمية والدبلوماسية والإعلامية من مختلف دول العالم. وأكدت اللجنة أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من 206 متحدثين من صناع القرار والأكاديميين والقيادات الإعلامية وممثلي المؤسسات الدولية، من 120 دولة حول العالم، إضافة إلى أكثر من 4500 مشارك، بما يعكس المكانة الدولية المتنامية للمؤتمر كمنصة عالمية للحوار الثقافي والفكري وتعزيز التفاهم الإنساني.