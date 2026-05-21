المصرف المركزي يُصدر مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة احتفاءً باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات

21 مايو 2026 11:03

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة احتفاءً باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تقديراً لمسيرتها الأكاديمية والعلمية الممتدة لخمسين عاماً، ودورها البارز في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة، ودعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للعلم والمعرفة.

ويُظهر الوجه الأمامي للمسكوكات تصميماً يجسد الحرم القديم لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في إشارة إلى مكانتها الأكاديمية العريقة باعتبارها أول جامعة وطنية في الدولة، محاطاً بزخارف فنية مميزة، إلى جانب عبارة "اليوبيل الذهبي" واسم "جامعة الإمارات العربية المتحدة" باللغتين العربية والإنجليزية.

أما الوجه الخلفي للمسكوكات، فيتضمن تصميماً يرمز إلى الصرح التعليمي الحديث للجامعة، محاطاً بعبارة "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.

وتم إصدار المسكوكات التذكارية من الذهب والفضة، بزنة 50 غراماً لكل منهما، تشمل 100 مسكوكة ذهبية، و3000 مسكوكة فضية ، فيما تم تسليم المسكوكات التذكارية إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة، ولن تكون متاحة للبيع في المصرف المركزي أو الجامعة.

 

المصدر: وام
الذهب
الفضة
المصرف المركزي
