هزاع بن زايد يطّلع على مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفوداً من شركة مطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة قطارات الاتحاد، للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين.

فقد استقبل سموّه وفداً من شركة مطارات أبوظبي، برئاسة أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي، حيث اطّلع سموّه على المشاريع التطويرية وخطط التفعيل الخاصة بالمنطقة الحرة في مطار العين الدولي، إلى جانب الخطط الرامية إلى تطوير حلول لوجستية متكاملة وتعزيز منظومة النقل المشترك بين النقل الجوي وشبكة السكك الحديدية، بما يدعم مكانة مطار العين الدولي مركزاً محورياً للنقل والخدمات اللوجستية. كما جرى استعراض خطط التوسع الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز حركة المسافرين في مطار العين الدولي، وتطوير مرافقه وخدماته، بما يواكب النمو المستقبلي ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. واستقبل سموّه أيضاً وفداً من مجموعة موانئ أبوظبي، برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث اطّلع سموّه على المشاريع الحالية التي تُنفِّذها المجموعة ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد» في منطقة العين، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المنطقة وجهة صناعية واقتصادية متكاملة. كما تناول اللقاء المشاريع المستقبلية التي يجري العمل على تطويرها لتلبية احتياجات قطاعات الأغذية، والتكنولوجيا الزراعية، والتغليف، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنطقة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات الأولوية الوطنية والاستراتيجية. وفي السياق ذاته، استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وفداً من شركة قطارات الاتحاد، برئاسة سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث اطّلع سموّه على مستجدات أعمال مشروع ربط السكك الحديدية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، لاسِيَّما في منطقة العين، التي تُعد من المواقع الاستراتيجية على امتداد مسار المشروع. واستمع سموّه إلى شرح مفصّل حول مراحل تنفيذ المشروع، الذي تتولى تنفيذه «حفيت للقطارات»، الشركة المشتركة بين «قطارات الاتحاد» و«قطارات عُمان» و«مبادلة»، وبلغت نسبة إنجازه 40%، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية لمشاريع نقل الركاب والبضائع في منطقة العين، ودورها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز منظومة النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية على مستوى الدولة. وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية مستقبلية متكاملة، بما يعزّز تنافسية منطقة العين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووسائل النقل المتقدم. وأشاد سموّه بجهود الكفاءات الوطنية وفرق العمل في الجهات المعنية، وما تبذله من جهود لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في منطقة العين. حضر اللقاءات، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد.