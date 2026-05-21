حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 443 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 443 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتعكس هذه المكرمة السامية اهتمام سموه بهذه الفئة، وحرصه على تمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة، انطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.

وجاء أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد الكشوف اللازمة، والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية والمتمثلة في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى أسرهم ومجتمعهم كأفراد منتجين.

وأعرب سعادة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لهذه المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تعكس حرص سموه على إدخال السرور والفرحة إلى نفوس أسر النزلاء وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة والسعيدة.

وتوجّه سعادته بالشكر أيضاً إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته المستمرة واهتمامه الدائم بشؤون النيابة العامة والقضاء في الإمارة.

وأكد سعادة النائب العام أن هذا العفو يمثل فرصة ذهبية للمفرج عنهم لطي صفحات الماضي بما حملته من عثرات، وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون، الذي يستظل به المجتمع، ويجعل من مبدأ سيادة القانون قيمة أساسية لا بديل عنها.