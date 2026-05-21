حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية

21 مايو 2026 18:41

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن تمنياته للمفرج عنهم، بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.
يأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموّه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أُسرهم وعائلاتهم.

المصدر: وام
