بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الأول لعام 2026 والذي ترأَّسه سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الجهاز.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وتزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، ترأستُ اجتماع مجلس الإدارة، واستعرضنا أداء الجهاز خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، بما يعكس قوة الأداء وثباته وجاهزيته لمختلف المتغيرات».

وأضاف سموّه: «كما ناقشنا الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، وأكدنا قدرة الجهاز على الحفاظ على قوة أدائه وثباته في مختلف الظروف، استناداً إلى استراتيجياته الاستثمارية المرنة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «نعتز بإرث الجهاز الراسخ، وبما قدّمه الرعيل الأول وكل مَن واصل المسيرة من كفاءات وطنية، في بناء مؤسسة رائدة أسهمت في دعم الاقتصاد الإماراتي وتعزيز حضور الدولة عالمياً على مدى خمسة عقود».





— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) May 21, 2026