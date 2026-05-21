منصور بن زايد: بدعم رئيس الدولة.. جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل ترسيخ ريادته العالمية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مكّن جهاز أبوظبي للاستثمار من مواصلة ترسيخ ريادته العالمية.

وقال سموه، في تدوينة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خمسون عاماً رسَّخت جهاز أبوظبي للاستثمار كأحد أقوى الصروح الاستثمارية السيادية عالمياً، برؤية إماراتية صنعت الثقة وحمت مكتسبات الأجيال، وبدعم سيدي رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل الجهاز ترسيخ ريادته العالمية وتحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة».