الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2026

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2026
21 مايو 2026 20:13

بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الأول لعام 2026 والذي ترأَّسه سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

حضر الاجتماع سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، ومعالي حمد محمد الحر السويدي، والسيد مصبح خميس المزروعي مقرراً.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: بدعم رئيس الدولة.. جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل ترسيخ ريادته العالمية
بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

واطَّلع مجلس الإدارة على أداء الجهاز خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، وناقش عدداً من المواضيع المهمة، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، واستراتيجية الجهاز وتوقعات الأداء المستقبلية، إضافة إلى مبادرات تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الجهاز وبنود أخرى على جدول الأعمال.

وأعرب مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار عن ثقته بمواصلة الجهاز تحقيق مزيدٍ من النجاح والإنجازات، وذلك بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيسه.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اجتماع مجلس إدارة
جهاز أبوظبي للاستثمار
آخر الأخبار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
علوم الدار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
اليوم 20:47
أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة ترتفع 158%
اقتصاد
إطلاق ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي
اليوم 20:45
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
الترفيه
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
اليوم 20:35
"أبوظبي العالمي"
اقتصاد
«كانتور» تحصل على موافقة «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية
اليوم 20:32
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©