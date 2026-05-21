علي النعيمي: ممارسات النظام الإيراني أسهمت في تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، هنا نيومان، رئيسة وفد العلاقات مع إيران في البرلمان الأوروبي، بحضور سارة محمد فلكناز، عضو المجلس، وذلك في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، وأمن الملاحة البحرية، وأهمية تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، وممارسات النظام الإيراني في المنطقة، أسهمت في تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في تصدير العداء والفوضى والتدخل في شؤون دول المنطقة، بما يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين.

ونوَّه معاليه إلى أن استهداف إيران لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن المنشآت المدنية الحيوية وأمن المنطقة، ويعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً أهمية حماية المنشآت المدنية ومصادر الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية من أي تهديدات أو اعتداءات.

وشدد معاليه على أهمية حماية حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية العالمية، باعتبارها شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، مؤكداً ضرورة التزام المجتمع الدولي بالتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الملاحة أو استقرار المنطقة.

وفي السياق، بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مع آدم بيلان، منسق الشؤون الخارجية في حزب المحافظين بالبرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائهما في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية.