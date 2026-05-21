الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي النعيمي: ممارسات النظام الإيراني أسهمت في تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار

علي النعيمي: ممارسات النظام الإيراني أسهمت في تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار
22 مايو 2026 01:50

ستراسبورغ (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
إطار وطني موحد للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بجودة عالية

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، هنا نيومان، رئيسة وفد العلاقات مع إيران في البرلمان الأوروبي، بحضور سارة محمد فلكناز، عضو المجلس، وذلك في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، وأمن الملاحة البحرية، وأهمية تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، وممارسات النظام الإيراني في المنطقة، أسهمت في تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في تصدير العداء والفوضى والتدخل في شؤون دول المنطقة، بما يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين.
ونوَّه معاليه إلى أن استهداف إيران لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن المنشآت المدنية الحيوية وأمن المنطقة، ويعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً أهمية حماية المنشآت المدنية ومصادر الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية من أي تهديدات أو اعتداءات.
وشدد معاليه على أهمية حماية حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية العالمية، باعتبارها شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، مؤكداً ضرورة التزام المجتمع الدولي بالتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الملاحة أو استقرار المنطقة.
وفي السياق، بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مع آدم بيلان، منسق الشؤون الخارجية في حزب المحافظين بالبرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائهما في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية.

النظام الإيراني
علي النعيمي
علي راشد النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
إيران
الاعتداء الإيراني
البرلمان الأوروبي
سارة فلكناز
الحرس الثوري الإيراني
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©