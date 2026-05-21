«مسار أولياء الأمور» لتعزيز التوازن الرقمي الأسري في دبي

دبي (وام)

أطلقت دبي الرقمية «مسار أولياء الأمور» ضمن برنامج التوازن الرقمي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، وبالشراكة مع عيادات سيج.

وقال غيث مطر المزينة، مدير إدارة أول - إدارة المدينة الرقمية في دبي الرقمية، إن إطلاق «مسار أولياء الأمور» يجسد التزام دبي الرقمية، بالتعاون مع شركائها، بدعم الأسرة وتمكين الوالدين من مواكبة المتغيرات الرقمية المتسارعة، عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على بناء بيئة رقمية صحية وآمنة ومتوازنة للأبناء.

وأضاف: المسار يسهم في بناء منظومة رقمية متوازنة تدعم استقرار الأسرة وتعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، بما ينسجم مع توجهات «عام الأسرة» في الدولة.