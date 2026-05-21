«في كل بيت حافظ» تستقطب أكثر من 11 ألف مشارك

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تسجيل أكثر من 11 ألف مشارك في مبادرة «في كل بيت حافظ»، مع ختام فترة التسجيل بتاريخ 15 مايو 2026، في مؤشر يعكس الإقبال المجتمعي الكبير على المبادرة، ويؤكد تنامي الوعي بأهمية حفظ القرآن الكريم وترسيخ حضوره في الأسرة والمجتمع بمختلف فئاته.

وتأتي المبادرة ضمن مشروع قرآني مجتمعي متكامل يهدف إلى أن يكون في كل بيت حافظ لكتاب الله تعالى، من خلال منظومة تعليمية مرنة تتيح التسجيل بنظامي الحضور المباشر أو التعليم عن بُعد، بما يواكب احتياجات أفراد المجتمع، ويعزّز فرص المشاركة لجميع الفئات العمرية ابتداءً من عمر 6 سنوات فما فوق.

وتعتمد المبادرة على مسارات تعليمية متدرجة تبدأ من مستوى التلقين والتأسيس وصولاً إلى مستويات القراءات، وفق منهجية تعليمية مدروسة تشمل ثلاثة مستويات رئيسة، يتفرّع من كل مستوى مرحلتان بزمن تعليمي محدد، بما يضمن التدرج في الحفظ والتلاوة وتحقيق الاستدامة التعليمية والتربوية للمشاركين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي حسن المرزوقي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشؤون الإسلامية، أن الإقبال الكبير على المبادرة يعكس المكانة الراسخة للقرآن الكريم في المجتمع الإماراتي، وحرص الأسر على تنشئة الأبناء على القيم القرآنية وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى.