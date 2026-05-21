الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«في كل بيت حافظ» تستقطب أكثر من 11 ألف مشارك

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
22 مايو 2026 01:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تسجيل أكثر من 11 ألف مشارك في مبادرة «في كل بيت حافظ»، مع ختام فترة التسجيل بتاريخ 15 مايو 2026، في مؤشر يعكس الإقبال المجتمعي الكبير على المبادرة، ويؤكد تنامي الوعي بأهمية حفظ القرآن الكريم وترسيخ حضوره في الأسرة والمجتمع بمختلف فئاته.
وتأتي المبادرة ضمن مشروع قرآني مجتمعي متكامل يهدف إلى أن يكون في كل بيت حافظ لكتاب الله تعالى، من خلال منظومة تعليمية مرنة تتيح التسجيل بنظامي الحضور المباشر أو التعليم عن بُعد، بما يواكب احتياجات أفراد المجتمع، ويعزّز فرص المشاركة لجميع الفئات العمرية ابتداءً من عمر 6 سنوات فما فوق.
وتعتمد المبادرة على مسارات تعليمية متدرجة تبدأ من مستوى التلقين والتأسيس وصولاً إلى مستويات القراءات، وفق منهجية تعليمية مدروسة تشمل ثلاثة مستويات رئيسة، يتفرّع من كل مستوى مرحلتان بزمن تعليمي محدد، بما يضمن التدرج في الحفظ والتلاوة وتحقيق الاستدامة التعليمية والتربوية للمشاركين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي حسن المرزوقي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشؤون الإسلامية، أن الإقبال الكبير على المبادرة يعكس المكانة الراسخة للقرآن الكريم في المجتمع الإماراتي، وحرص الأسر على تنشئة الأبناء على القيم القرآنية وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
حفظ القرآن الكريم
القرآن الكريم
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©