جاهزية في «الإسعاف الوطني» لاستقبال عيد الأضحى

أبوظبي (وام)

أكّد الإسعاف الوطني، التابع للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، استعداده وجاهزيته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمات الإسعاف وفق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والرعاية الطبية الطارئة.

تتضمن خطة الجاهزية تعزيز تواجد فرق الإسعاف في مختلف مناطق التغطية، مع التركيز على المواقع المتوقع أن تشهد كثافة جماهيرية خلال فترة العيد، بما في ذلك المساجد ومصليات العيد، والمسالخ، والشواطئ، والحدائق العامة، ومراكز التسوق، والوجهات السياحية.

كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية واجتماعات الجاهزية مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك القيادات العامة للشرطة في الإمارات الشمالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم وتعزيز منظومة السلامة العامة خلال عطلة العيد.

ودعا الإسعاف الوطني أفراد المجتمع إلى الالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة، لا سيما خلال أوقات الذروة، مع التأكيد على أهمية متابعة الأطفال والإشراف عليهم أثناء الاحتفالات والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات، كما حث الجمهور على التواصل مع رقم طوارئ الإسعاف 998 في جميع الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.