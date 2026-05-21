الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جاهزية في «الإسعاف الوطني» لاستقبال عيد الأضحى

جاهزية في «الإسعاف الوطني» لاستقبال عيد الأضحى
22 مايو 2026 01:51

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي

أكّد الإسعاف الوطني، التابع للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، استعداده وجاهزيته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمات الإسعاف وفق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والرعاية الطبية الطارئة.
تتضمن خطة الجاهزية تعزيز تواجد فرق الإسعاف في مختلف مناطق التغطية، مع التركيز على المواقع المتوقع أن تشهد كثافة جماهيرية خلال فترة العيد، بما في ذلك المساجد ومصليات العيد، والمسالخ، والشواطئ، والحدائق العامة، ومراكز التسوق، والوجهات السياحية.
كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية واجتماعات الجاهزية مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك القيادات العامة للشرطة في الإمارات الشمالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم وتعزيز منظومة السلامة العامة خلال عطلة العيد.
ودعا الإسعاف الوطني أفراد المجتمع إلى الالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة، لا سيما خلال أوقات الذروة، مع التأكيد على أهمية متابعة الأطفال والإشراف عليهم أثناء الاحتفالات والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات، كما حث الجمهور على التواصل مع رقم طوارئ الإسعاف 998 في جميع الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

الإسعاف الوطني
الإمارات
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©