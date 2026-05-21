الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يطلق دليل المحتوى للإمارة

جمال الكعبي وكبار الحضور خلال اللقاء (وام)
22 مايو 2026 01:50

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة عجمان «دليل المحتوى الإعلامي الرسمي للإمارة»، ليكون مرجعاً تنفيذياً موحداً لتنظيم إعداد المحتوى الحكومي ومراجعته واعتماده ونشره، بما يعزز دقة الرسائل الإعلامية، ويرسخ حوكمة الخطاب الرسمي في الإمارة. وجرى التعريف بالدليل خلال لقاء إعلامي عُقد في عجمان، بحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وأكثر من 90 إعلامياً ومسؤولاً عن الإعلام والاتصال المؤسسي في دوائر حكومة عجمان.
وقال محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن إطلاق الدليل يأتي استكمالاً لسياسة الإعلام الحكومي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في أكتوبر الماضي، بما يدعم تطوير منظومة إعلام حكومي أكثر وضوحاً واتساقاً. وأكد أن الدليل يشكل المرجع التنفيذي لتطبيق سياسة الإعلام الحكومي في الإمارة، من خلال تحديد مسارات إعداد المحتوى الإعلامي ومراجعته واعتماده ونشره، وضمان دقة الرسائل الحكومية.  

الإمارات
حكومة عجمان
عجمان
جمال الكعبي
الهيئة الوطنية للإعلام
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©