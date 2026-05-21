المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يطلق دليل المحتوى للإمارة

عجمان (وام)

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة عجمان «دليل المحتوى الإعلامي الرسمي للإمارة»، ليكون مرجعاً تنفيذياً موحداً لتنظيم إعداد المحتوى الحكومي ومراجعته واعتماده ونشره، بما يعزز دقة الرسائل الإعلامية، ويرسخ حوكمة الخطاب الرسمي في الإمارة. وجرى التعريف بالدليل خلال لقاء إعلامي عُقد في عجمان، بحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وأكثر من 90 إعلامياً ومسؤولاً عن الإعلام والاتصال المؤسسي في دوائر حكومة عجمان.

وقال محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن إطلاق الدليل يأتي استكمالاً لسياسة الإعلام الحكومي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في أكتوبر الماضي، بما يدعم تطوير منظومة إعلام حكومي أكثر وضوحاً واتساقاً. وأكد أن الدليل يشكل المرجع التنفيذي لتطبيق سياسة الإعلام الحكومي في الإمارة، من خلال تحديد مسارات إعداد المحتوى الإعلامي ومراجعته واعتماده ونشره، وضمان دقة الرسائل الحكومية.