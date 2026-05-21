«خليفة الإنسانية» تشيد بمساهمات فيروز بن غلام حسين و«بيور جولد»

أبوظبي (وام)

أشادت مؤسسة خليفة الإنسانية، بالدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به فيروز بن غلام حسين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيورجولد»، وذلك تقديراً لمساهماته المتواصلة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية. ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي تسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني المستدام، بما يعكس قيم التكافل والتعاون التي تقوم عليها دولة الإمارات.

وقال مبارك راشد النعيمي، مدير عام مؤسسة خليفة الإنسانية، بهذه المناسبة، إن مساهمات فيروز بن غلام حسين ومجموعة «بيور جولد»، تمثّل نموذجاً مشرّفاً للشراكة المجتمعية الفاعلة، التي تتجاوز مفهوم الدعم التقليدي لتلامس احتياجات الإنسان بصورة مباشرة ومستدامة، لافتاً إلى هذا التعاون يعكس الوعي بأهمية التكافل المجتمعي ودور القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية.

وأكد حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات، التي تتبنى رؤية إنسانية مسؤولة، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات المجتمعية وتعظيم أثرها الإيجابي على مختلف الفئات المستفيدة داخل الدولة وخارجها. من جانبه، أكد فيروز بن غلام حسين، أن العمل الإنساني يمثل جزءاً أصيلاً من رسالة المجموعة، مشيراً إلى أن دعم المبادرات يأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية رد الجميل للمجتمع.