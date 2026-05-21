الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

140 حاجاً ضمن مشروع تيسير الحج في «الشارقة الخيرية»

جمعية الشارقة الخيرية
22 مايو 2026 01:51

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي

أوفدت جمعية الشارقة الخيرية، 140 شخصاً لأداء مناسك الحج هذا العام، وذلك ضمن مبادرتها «تيسير الحج» التي تهدف إلى مساعدة غير القادرين على تحمل تكاليف هذه الرحلة، وبلغت أعداد المستفيدين 40 من داخل الإمارات يحملون تصاريح الحج الرسمية لكنهم غير قادرين على تمويل رحلتهم، إلى جانب 100 شخص آخرين من: بنجلاديش والنيجر وكمبوديا والنيبال وأوغندا والفلبين وطاجكستان وبنين وتوجو وسوريا ومصر.
وقدمت الجمعية مساهماتها للحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، وبلغت تكلفة الحاج الواحد من داخل الدولة 20 ألف درهم، فيما تصل تكلفة الحاج من الدول الأخرى إلى 10 آلاف درهم.
وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع والمساعدات في الجمعية: هذه المبادرة تنبع من حرص الجمعية على ألا يكون العجز المادي عائقاً أمام أداء فريضة الحج، مشيراً إلى أن كثيراً من المستفيدين ينتظرون هذه الفرصة منذ سنوات، مضيفاً: أن المشروع يحمل أثراً إنسانياً يتجاوز الجانب المادي، إذ يُسهم في تحقيق أمنية طال انتظارها لدى كثير من المستفيدين، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين الذين ساهموا بتبرعاتهم في دعم المشروع وإيفاد هذه الأعداد وتمكينهم من تحقيق أمنيتهم في أداء مناسك فريضة الحج.

الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
خيرية الشارقة
الحج
مناسك الحج
الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©