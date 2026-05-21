140 حاجاً ضمن مشروع تيسير الحج في «الشارقة الخيرية»

أوفدت جمعية الشارقة الخيرية، 140 شخصاً لأداء مناسك الحج هذا العام، وذلك ضمن مبادرتها «تيسير الحج» التي تهدف إلى مساعدة غير القادرين على تحمل تكاليف هذه الرحلة، وبلغت أعداد المستفيدين 40 من داخل الإمارات يحملون تصاريح الحج الرسمية لكنهم غير قادرين على تمويل رحلتهم، إلى جانب 100 شخص آخرين من: بنجلاديش والنيجر وكمبوديا والنيبال وأوغندا والفلبين وطاجكستان وبنين وتوجو وسوريا ومصر.

وقدمت الجمعية مساهماتها للحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، وبلغت تكلفة الحاج الواحد من داخل الدولة 20 ألف درهم، فيما تصل تكلفة الحاج من الدول الأخرى إلى 10 آلاف درهم.

وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع والمساعدات في الجمعية: هذه المبادرة تنبع من حرص الجمعية على ألا يكون العجز المادي عائقاً أمام أداء فريضة الحج، مشيراً إلى أن كثيراً من المستفيدين ينتظرون هذه الفرصة منذ سنوات، مضيفاً: أن المشروع يحمل أثراً إنسانياً يتجاوز الجانب المادي، إذ يُسهم في تحقيق أمنية طال انتظارها لدى كثير من المستفيدين، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين الذين ساهموا بتبرعاتهم في دعم المشروع وإيفاد هذه الأعداد وتمكينهم من تحقيق أمنيتهم في أداء مناسك فريضة الحج.