«أوقاف دبي» تخصص 1.5 مليون درهم عيدية لإسعاد الأيتام

دبي (الاتحاد)

خصصت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مبلغ مليون و500 ألف درهم عيدية للأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في إطار حرص المؤسسة على إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأيتام وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المبادرة تجسد نهج دبي الإنساني القائم على التكافل والتراحم وتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، مشيرةً إلى أن رعاية الأيتام والاهتمام بهم يمثلان أولوية مجتمعية تعكس القيم الإماراتية الأصيلة وثقافة العطاء المتجذرة في المجتمع.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال في دبي، أن المؤسسة تعمل على تعزيز الدور الإنساني للوقف عبر دعم المبادرات التي تحقق أثراً مجتمعياً مباشراً، خاصة المبادرات المرتبطة بالأيتام والمناسبات الدينية والاجتماعية، مشيراً إلى حرص المؤسسة على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك بما يعزز شعورهم بالاهتمام والرعاية.